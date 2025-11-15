Rheinland-pfälzische AfD kommt zu Landesparteitag zusammen

Gut vier Monate vor der Landtagswahl soll der Wahlkampf der AfD Fahrt aufnehmen. In Bingen will die Oppositionspartei ihr Programm verabschieden.

Bingen (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische AfD kommt am Wochenende in Bingen zu einem Landesparteitag zusammen. Bei dem heute (10.00 Uhr) beginnenden Treffen will die Partei unter anderem ihr Wahlprogramm verabschieden. Mit externen Sprechern aus dem Bundesverband sei in Bingen eher nicht zu rechnen, hieß es. Aus Sicht der AfD ist der Parteitag auch ein Auftakt zum anstehenden Wahlkampf. Rheinland-Pfalz wählt am 22. März 2026 einen neuen Landtag.

Derzeit stellt die oppositionelle Partei 6 der 101 Abgeordneten im Landesparlament in Mainz. Bei der Landtagswahl 2021 hatte sie 8,3 Prozent der Stimmen und damit neun Sitze erhalten. Drei Abgeordnete sind aber inzwischen nach internen Querelen fraktionslos.

Für den Vormittag hat das Bündnis «Buntes Bingen» vor dem AfD-Tagungsort zu einer Gegenveranstaltung aufgerufen.