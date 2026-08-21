Nach elf Tagen Stillstand bringt die Rheinfähre bei Kaub wieder Fahrzeuge ans andere Ufer. Doch die Fährgemeinschaft bleibt vorsichtig: «Wer weiß, was in diesem Sommer noch kommt.»

Kaub (dpa/lrs) – Die Rheinfähre bei Kaub im Rhein-Lahn-Kreis hat den Betrieb nach dem extremen Niedrigwasser wieder aufgenommen. «Es hat sich entspannt – aber wer weiß, was in diesem Sommer noch kommt», heißt es von der Fährgemeinschaft Kaub. Elf Tage lang habe man nicht fahren können.

Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen könnten bei den aktuellen Pegelständen übergesetzt werden, hieß es auf der Homepage. Ab einem Pegelstand von 60 Zentimetern könne man auch wieder Fahrzeuge mit einem Gewicht von über 20 Tonnen transportieren.

Weiter steigende Pegelstände prognostiziert

Nach zuletzt einstelligen Werten sind am Pegel bei Kaub am Freitag 45 Zentimeter gemessen worden, wie aus dem Elektronischen Wasserstraßen-Informationsservice (Elwis) der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung hervorgeht. Bis Dienstag werden weiter leicht steigende Werte mit Pegelständen bis zu 75 Zentimetern prognostiziert.

In diesem Sommer war der Pegelstand bei Kaub erstmals auf einen einstelligen Wert gesunken – was zu starken Einschränkungen der Schifffahrt führte. Kaub liegt im Mittelrheinabschnitt zwischen St. Goar und Budenheim bei Mainz. Der Flussabschnitt gilt als Nadelöhr für die Rheinschifffahrt.