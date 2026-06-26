Wassertemperatur
Rhein hat Marke von 28 Grad erreicht
Festung Ehrenbreitstein
Am Deutschen Eck in Koblenz fließt die Mosel in den Rhein, genau dort ist die Wassertemperatur derzeit besonders hoch. (Archivbild)
Thomas Frey. DPA

Und noch immer ist die Hitzewelle nicht zu Ende. Die höchste Wassertemperatur wird dort erreicht, wo Mosel und Rhein zusammenfließen.

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Mainz (dpa/lrs) – Die Hitze der vergangenen Tage hat die Temperatur des Wassers im Rhein stellenweise auf 28 Grad steigen lassen. Genau dieser Wert wurde laut der Informationsplattform Undine der Bundesanstalt für Gewässerkunde am Freitag um 7.00 Uhr morgens auf Höhe von Koblenz gemessen.

In der Stadt mündet die ebenfalls sehr aufgewärmte Mosel in den Rhein. Die Mosel kommt demnach in Fankel auf 27,6 Grad und in Palzem auf 27,8 Grad. Auf Höhe von Mainz lag die Wassertemperatur des Rheins am Freitag um 7.00 Uhr demnach bei 27,6 Grad, in Worms bei 27,0 Grad.

Laut dem Umweltministerium in Mainz führen solch hohe Wassertemperaturen zu sinkenden Sauerstoffgehalten. Das wiederum könne das ökologische Gleichgewicht stören, bedeute Stress für Fische und andere Lebewesen.

© dpa-infocom, dpa:260626-930-288251/1

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Umwelt

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