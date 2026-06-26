An der Obermosel ist der Sauerstoffgehalt unter eine kritische Marke gefallen. Die höchste Wassertemperatur wird erreicht, wo Mosel und Rhein zusammenfließen.

Mainz/Palzem (dpa/lrs) - Die hohen Wassertemperaturen in der Mosel haben den Sauerstoffgehalt vor allem am Oberlauf des Flusses so sinken lassen, dass dort ein Fischsterben droht. Das teilte das Umweltministerium in Mainz mit. Im Bereich von Palzem im Landkreis Trier-Saarburg liegt die Sauerstoffkonzentration im Wasser demnach mit 2,6 Milligramm pro Liter unter der für Fische kritischen Marke von 3 Milligramm.

«Mit den anhaltend hohen Lufttemperaturen und den langen lichten Tagen, einhergehend mit einer hohen UV-Strahlung, steigen auch die Temperaturen in den Gewässern», erklärte Landwirtschafts- und Umweltministerin Christine Schneider (CDU).

Störung des ökologischen Gleichgewichts

Hohe Temperaturen führten zu sinkenden Sauerstoffgehalten, die das ökologische Gleichgewicht empfindlich störten. Wenn dann noch weitere sauerstoffzehrende Prozesse hinzukämen, werde Stress für Fische und andere Lebewesen ausgelöst. «An der Obermosel können wir ein Fischsterben nicht ausschließen.»

Die höchsten Wassertemperaturen erreichten sowohl Mosel als auch Rhein laut der Informationsplattform Undine der Bundesanstalt für Gewässerkunde am Freitag um 7.00 Uhr mit 28 Grad in Koblenz, wo beide Flüsse zusammenfließen.

Die Mosel kommt demnach in Fankel auf 27,6 Grad und in Palzem auf 27,8 Grad. Auf Höhe von Mainz lag die Wassertemperatur des Rheins am Freitag um 7.00 Uhr demnach bei 27,6 Grad, in Worms bei 27,0 Grad. Und noch hat die Hitzewelle nicht ihr Ende erreicht.