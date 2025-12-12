Rettungswagen kippt um – zwei Menschen verletzt

Pluwig (dpa/lrs) – Ein Rettungswagen ist in der Nähe von Pluwig im Landkreis Trier-Saarburg von der Straße abgekommen und umgekippt. Fahrer und Beifahrer wurden verletzt und in der Nacht zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Im Rettungswagen waren keine Patienten, er war zum Unfallzeitpunkt nicht im Einsatz. Der Fahrer war aus bislang ungeklärter Ursache in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Der im Wagen eingeklemmte Beifahrer musste von den Einsatzkräften befreit werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 300.000 Euro.

