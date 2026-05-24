Unfälle
Rettungshubschrauber im Einsatz nach Biker-Unfall auf der A6
Blaulicht Symbolbild
Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Symbolbild)
Rolf Vennenbernd. DPA

Vollsperrung auf der Autobahn: Ein 26-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt. Die Unfallursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Wattenheim (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 26-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Der Biker war gegen 11.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wattenheim und Enkenbach-Alsenborn in Richtung Saarbrücken unterwegs.

Er verlor aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Die A6 wurde an der Unfallstelle in Richtung Saarbrücken voll gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

© dpa-infocom, dpa:260524-930-124196/1

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Verkehr

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