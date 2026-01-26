Ermittlungen laufen
Rettungsdienst untersucht Betroffene: Reizgas in der Schule?
Großeinsatz 2025 an Ludwigshafener Schule nach Messeralarm
Großeinsatz 2025 an Ludwigshafener Schule nach Messeralarm
Wolfgang Jung. DPA

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte klagen über Beschwerden. Polizei und Feuerwehr rücken an. Der Ort ist von mehreren Einsätzen bekannt.

Lesezeit 1 Minute

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Wegen Atemwegsreizungen sind insgesamt zwölf Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrkräfte an der Karolina-Burger-Realschule plus in Ludwigshafen behandelt worden. «Der Rettungsdienst untersuchte die Betroffenen vor Ort; eine weitergehende medizinische Behandlung war nicht erforderlich», teilte die örtliche Polizei mit.

Am Morgen waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur Schule gerufen worden, weil mehrere Menschen über Beschwerden klagten. Möglicherweise habe eine bislang unbekannte Person Reizgas im Treppenhaus versprüht, teilte die Polizei mit. Sie hat Ermittlungen aufgenommen.

Stichwort «Brennpunktschule»

Die Karolina-Burger-Realschule plus war zuletzt wiederholt in die Schlagzeilen geraten. Erst im Oktober kam es dort – wie schon 2018 einmal – zu einem Großeinsatz der Polizei, das Gebäude wurde geräumt und durchsucht. Zeugen hatten eine bewaffnete Person gemeldet, gefunden wurde nichts. Im Mai 2025 soll eine Schülerin mit einem Messer auf eine Lehrerin losgegangen sein.

Vor einem Jahr war an der Schule Reizgas versprüht worden, auch ein Böller wurde gezündet. Wiederholt soll es auch zum Drücken des Feueralarms gekommen sein. Das Innen- und das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz hatten vergangene Woche mehr Polizeipräsenz in «Brennpunktschulen» bekanntgegeben, in denen es bereits Vorkommnisse mit Gewalt gab. Dazu dürfte auch die Karolina-Burger-Realschule plus gehören.

© dpa-infocom, dpa:260126-930-599573/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten