Retter angegriffen und bespuckt

Einem Betrunkenen soll in Ludwigshafen geholfen werden. Der reagiert aber sehr aggressiv.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein offensichtlich stark betrunkener 57-Jähriger hat in Ludwigshafen Rettungskräfte attackiert und bespuckt. Der Mann lag nach Angaben der Polizei vor einer Bar. Die Retter hätten angegeben, dass er bei dem Versuch, ihn auf eine Trage zu legen, aggressiv geworden sei.

Der Mann habe nach den Rettern getreten und versucht, sie zu beißen. Die alarmierte Polizei habe den Mann fixiert, er sei in eine Klinik gebracht worden. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren. Verletzt wurde niemand.