Bei einem Brand in einem Saarbrücker Restaurant rettet die Feuerwehr eine Bewohnerin aus ihrer Wohnung. Sie kommt mit leichten Rauchverletzungen ins Krankenhaus.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einem Restaurant in Saarbrücken haben Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Bewohnerin aus einer darüberliegenden Wohnung gerettet. Die Frau erlitt durch Rauch leichte Verletzungen und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Weitere Bewohner waren nach Angaben der Polizei nicht in ihren Wohnungen. Zu dem Brand kam es am frühen Mittag.

Die Angestellten des Restaurants konnten das Gebäude demnach selbstständig verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zur Ursache und zur Höhe des Schadens lagen zunächst keine Angaben vor. Die Ermittlungen dauern an. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrseinschränkungen.