Eingeschlagene Scheiben, kaputte Aufzüge und Graffiti an den Wänden: Kleinere und größere Schäden an Bahnhöfen in Rheinland-Pfalz sollen künftig schneller und effizienter behoben werden.

Mainz (dpa/lrs) – Mobile Teams aus Handwerkern sollen den Zustand rheinland-pfälzischer Bahnhöfe künftig verbessern. Das ist der Plan der Deutschen Bahn: Insgesamt zwölf Handwerker sollen aufgeteilt in Kleingruppen für saubere, sichere und ansprechendere Bahnhöfe sorgen. Wie die DB mitteilte, fahren die Mitarbeiter gezielt einzelne Stationen an und können Schäden vor Ort effizienter und schneller beheben.

Bislang sind feste Stations- und Hausinspektoren für einzelne Bahnhöfe verantwortlich. Sie sollen sich künftig auf kleinere Arbeiten und die Erfassung von Schäden konzentrieren. Die Maßnahme ist Teil des Sofortprogramms der Deutschen Bahn für mehr Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen. Bundesweit sollen 44 Handwerkerteams eingesetzt werden.