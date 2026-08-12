Eine 15 Tonnen schwere Hydraulikmaschine beschädigt die Fahrbahn auf der A62. Was das für Autofahrer bedeutet.

Nohfelden (dpa/lrs) – Ein umgekippter Lastwagen auf der Autobahn 62 behindert am Mittwochmorgen weiter den Verkehr. Aufgrund von Reparaturarbeiten an der Anschlussstelle Türkismühle bleibt die Fahrbahn in Richtung Trier zunächst gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Ein Container auf der Ladefläche des Lasters hatte sich beim Auffahren auf die Autobahn am Dienstagabend in einer Kurve gelöst. Infolge der Unwucht verlor der Fahrer die Kontrolle über den Lkw, der daraufhin umkippte. Der 45 Jahre alte Fahrer des Lastwagens wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt.

In dem Container war laut Polizei eine 15 Tonnen schwere Hydraulikmaschine. Die Ladung habe tiefe Löcher in den Asphalt gerissen, die ausgebessert werden müssen.