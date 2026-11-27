Handy, Kaffeemaschine, TV: Rund um den Black Friday werden viele Elektrogeräte ausgetauscht. Doch wohin mit alten Geräten? Ein Repair-Café in Koblenz repariert sie und gibt sie an Bedürftige weiter.

Koblenz (dpa/lrs) – Während am Black Friday vielerorts neue Elektrogeräte zu reduzierten Preisen angeboten werden, setzt ein Repair-Café an der Hochschule Koblenz auf Reparieren statt Neukaufen. «Man kann zehnmal reparieren, man kann aber nur einmal wegwerfen», benennt der Leiter der ehrenamtlichen Initiative, Johannes Stolz, das Leitmotto seines Engagements. Er ist an der Hochschule Professor für Hochspannungstechnik, Leistungselektronik, Energieübertragung und elektrische Anlagentechnik.

Nicht mehr benötigte oder defekte Elektrogeräte können auch als Sachspende abgegeben werden. Denn die Freiwilligen setzen die ausrangierten Geräte instand und geben sie anschließend an Bedürftige weiter, wie Stolz erklärte. Die gespendeten Geräte gelangen nach Angaben von Stolz unter anderem über Sozialkaufhäuser und die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) in Hilfstransporte in die Ukraine, nach Rumänien, Palästina und Syrien.

Hauptsache weiternutzen

Die Erfolgsquote bei den Reparaturen liege bei etwa 85 bis 90 Prozent, so der Professor. Die Geräte würden anschließend entweder vollständig oder zumindest teilweise funktionsfähig weitergegeben. Im Jahr 2025 hatten die Ehrenamtlichen rund 1.200 Geräte auf dem Tisch.

Ob ein Gerät nun von den Auftraggebern selbst abgeholt oder gespendet wird, ist für Stolz nebensächlich: «Hauptsache, das Gerät wird nachher noch mal weiter benutzt.»

Warum die Menschen die Geräte abgeben, habe verschiedene Gründe: Mal ist ein neuer Playstation-Controller zu teuer, mal steht die Nachhaltigkeit im Vordergrund, mal wäre neue Technik gerade für Ältere zu kompliziert. Das Team um Stolz hat auch schon einmal eine Kaffeemaschine für einen blinden Mann repariert. «Als blinde Person weiß er bei seiner Maschine genau, wo die Knöpfe sind», sagte Stolz.

Teamwork ist entscheidend

Das öffentliche Repair-Café findet jeden ersten Donnerstag im Monat von 17.00 bis 20.00 Uhr an der Hochschule Koblenz statt – Feiertage sind ausgenommen. Repariert werden unter anderem Kinderspielzeug, Küchengeräte, Elektrowerkzeuge, Unterhaltungselektronik und Computertechnik. Tintenstrahldrucker, Fernseher, Stabmixer, Waschmaschinen und Trockner werden nicht angenommen. Für Ersatzteile können Kosten anfallen.

Wie groß der Andrang ist, zeigte sich zuletzt bei einem öffentlichen Termin: Innerhalb von drei Stunden seien knapp 140 Geräte abgegeben worden, berichtet Stolz. Üblicherweise rechne das Team bei diesen monatlichen Terminen mit 50 bis 70 Geräten. Weil so viel zu tun ist, wird auch jeden Donnerstag repariert – mitunter bis tief in die Nacht.

Das Team ist vielfältig: Studierende, Professoren, Techniker, Rentner und weitere Freiwillige unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft arbeiten gemeinsam an den Geräten. «Sie machen das, weil sie Spaß am Reparieren haben. Sie haben noch Spaß an der Technik», sagt Stolz. Gerade ältere Helfer wollten ihr beruflich erworbenes Wissen weiter nutzen und weitergeben. Wenn eine Reparatur gelinge, sei das auch ein gemeinsamer Erfolg.

Repair-Cafés in Rheinland-Pfalz

Auch außerhalb von Koblenz gibt es in Rheinland-Pfalz ehrenamtliche Reparaturangebote. Das Netzwerk Reparatur-Initiativen listet zahlreiche Anlaufstellen, darunter in Mainz, Trier, Neuwied, Andernach, Remagen und Landau. Je nach Initiative werden dort neben Elektrogeräten auch Fahrräder, Kleidung oder Möbel repariert.

Die Angebote sind meist kostenlos oder beruhen auf freiwilligen Spenden. Besucher bringen ihre defekten Gegenstände zu festgelegten Terminen mit und versuchen gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helfern, sie wieder instand zu setzen. Welche Gegenstände angenommen werden und wie die Termine organisiert sind, unterscheidet sich von Ort zu Ort.

Reparatur Initiativen