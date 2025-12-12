Rentner im Wald verletzt – Polizei sucht nach Angreifer

Ein Unbekannter soll seinen Hund in Saarbrücken auf einen Mann losgelassen und auf ihn eingeschlagen haben. Das Opfer wurde im Krankenhaus behandelt.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Auf einem Waldweg in Saarbrücken hat ein unbekannter Angreifer einen 69 Jahre alten Spaziergänger attackiert. Wie die Polizeiinspektion Sulzbach mitteilte, ließ der Täter aus zunächst ungeklärten Gründen seinen Hund auf den Rentner los, sodass der Mann zu Boden fiel.

Dann schlug der Angreifer mehrfach gegen Kopf und Oberkörper des Mannes und flüchtete. Das Opfer erlitt der Polizei zufolge mehrere Verletzungen im Bereich des Kopfes sowie des Oberkörpers. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Behörden hoffen auf Zeugen.