Neuer Multimillionär im Saarland: Ein Lottoschein für weniger als 20 Euro bringt einem Spieler oder einer Spielerin eine hohe Geldsumme ein. Im Bundesland ist es eine Rekordsumme.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein Lottospieler aus dem Kreis Neunkirchen hat mehr als 53,7 Millionen Euro im Eurojackpot gewonnen. Dabei handelt es sich laut Lotto Saartoto, um den bislang höchsten im Saarland erzielten Gewinn. Die exakte Gewinnsumme beträgt 53.723.456,70 Euro.

Der neue Multimillionär müsse nichts weiter tun. Da der Gewinn mit einer Kundenkarte erzielt wurde, lägen alle erforderlichen Daten bereits vor und der Gewinner oder die Gewinnerin würde kontaktiert.

Laut den Angaben lagen die bisherigen höchsten Lotto-Einzelgewinne im Saarland bei rund 13,2 Millionen Euro erzielt im Jahr 2003 sowie rund 12,2 Millionen Euro im Jahr 2012. «Der aktuelle Eurojackpot-Gewinn führt diese Rangliste nun mit deutlichem Abstand an» hieß es.