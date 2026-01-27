Ein stechender Stoff zieht in Klassenräume, Schülerinnen und Schüler klagen über Beschwerden. Polizei und Feuerwehr rücken an. Der Ort ist bereits von mehreren Einsätzen bekannt.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Zweiter Einsatz in zwei Tagen: Wegen Atemwegsreizungen sind 25 Schülerinnen und Schüler der Karolina-Burger-Realschule plus in Ludwigshafen behandelt worden. Ein bislang unbekannter Täter habe im Treppenhaus Reizgas versprüht, das in angrenzende Klassenräume strömte, teilte die örtliche Polizei mit.

Fünf Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Die Polizei ermittelt. Erst am Vortag mussten zwölf Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrkräfte wegen Reizgas im Treppenhaus behandelt werden.

Schule wiederholt in den Schlagzeilen

Die Schule war wiederholt in die Schlagzeilen geraten. Erst im Oktober kam es zu einem Großeinsatz der Polizei, das Gebäude wurde geräumt und durchsucht. Zeugen hatten eine bewaffnete Person gemeldet, gefunden wurde nichts. Im Mai soll eine Schülerin mit einem Messer auf eine Lehrerin losgegangen sein.

Innen- und Bildungsministerium in Mainz hatten vergangene Woche mehr Polizeipräsenz in «Brennpunktschulen» angekündigt, in denen es Vorkommnisse mit Gewalt gab.