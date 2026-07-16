Trier (dpa/lrs) – Basketball-Bundesligist Vet-Concept Gladiators Trier trifft in der Gruppenphase des Europe Cups unter anderem auf BC Split aus Kroatien und Promitheas Patras aus Griechenland. Dies ergab die Auslosung in München. Weitere Gegner des Teams von Chefcoach Jacques Schneider sind BC Batumi 2010 aus Georgien, BK Trepca aus dem Kosovo und BK Opava aus Tschechien.

Die beiden bestplatzierten Clubs der insgesamt acht Sechser-Gruppe ziehen in die zweite Gruppenphase ein, in der erneut in Hin- und Rückspielen die Teilnehmer der Play-offs ausgespielt werden. Die Trierer spielen erstmals seit einem Vierteljahrhundert wieder auf europäischer Ebene. Los geht es Anfang Oktober.