Gruppenphase
Reisen nach Osteuropa: Triers Europapokal-Gegner stehen
Jacques Schneider
Internationale Herausforderungen für Trier und Trainer Jacques Schneider. (Archivbild)
Harald Tittel. DPA

Triers Basketballer kehren auf die europäische Bühne zurück. Welche Gegner auf den Bundesligisten warten.

Trier (dpa/lrs) – Basketball-Bundesligist Vet-Concept Gladiators Trier trifft in der Gruppenphase des Europe Cups unter anderem auf BC Split aus Kroatien und Promitheas Patras aus Griechenland. Dies ergab die Auslosung in München. Weitere Gegner des Teams von Chefcoach Jacques Schneider sind BC Batumi 2010 aus Georgien, BK Trepca aus dem Kosovo und BK Opava aus Tschechien.

Die beiden bestplatzierten Clubs der insgesamt acht Sechser-Gruppe ziehen in die zweite Gruppenphase ein, in der erneut in Hin- und Rückspielen die Teilnehmer der Play-offs ausgespielt werden. Die Trierer spielen erstmals seit einem Vierteljahrhundert wieder auf europäischer Ebene. Los geht es Anfang Oktober.

© dpa-infocom, dpa:260716-930-394776/1

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