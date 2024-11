Reisemagazin sieht Ahrtal unter den 25 besten Zielen

Die Antarktis, das Great Barrier Reef - und das Ahrtal: Die Reisezeitschrift «Condé Nast Traveller» empfiehlt die Region als Top-Reiseziel für das kommende Jahr. Was steckt dahinter?

München (dpa/lrs) – Für die Reisezeitschrift «Condé Nast Traveller» ist das Ahrtal eines der besten Reiseziele für das Jahr 2025. Gemeinsam mit Empfehlungen wie der Antarktis oder einer australischen Tropenküste taucht die Region auf einer Liste mit insgesamt 25 Orten auf, die das Magazin auf seiner Webseite veröffentlicht hat. Ausgewählt wurden demnach Orte, die sich weiterentwickeln und «das aufregende Gefühl eines Neuanfangs» vermitteln.

Auch wenn sich das Ahrtal mehr als drei Jahre nach der tödlichen Flutkatastrophe noch nicht wieder vollständig erholt habe: Viele Winzer, Gastronomen und Hoteliers hätten es selbst in die Hand genommen, die Region wieder aufzubauen und weiterzuentwickeln, schrieb das Magazin. Hervorgehoben wurden unter anderem die Ahrtalbahn, auf deren gesamter Strecke Ende 2025 wieder Züge fahren sollen, und das Tourismuskonzept der Region, das knapp 70 Einzelprojekte vorsieht.

Neuer Tourismus nach der Katastrophe

Bei der tödlichen Flutkatastrophe 2021 waren allein im Ahrtal 135 Menschen ums Leben gekommen. Tausende Häuser wurden zerstört, Straßen und Brücken weggespült. Nachdem der Tourismus in der Region zum Erliegen gekommen war, entstanden nach und nach neue Ideen und Initiativen. So will der örtliche Tourismusverband mit der Kampagne «We AHR open!» Menschen ermuntern, das Ahrtal wieder zu besuchen. Für das Reisemagazin machen die Weine, die Restaurants und die Herzlichkeit der Bewohner die Region zu einem lohnenswerten Reiseziel.

«Condé Nast Traveller» ist eine internationale Reisezeitschrift, deren erste deutschsprachige Ausgabe Anfang September erschienen ist. Ursprünglich kommt sie aus den USA und erschien dort erstmals vor mehr als 35 Jahren. Auf dem hiesigen Markt konkurriert die Marke mit vielen anderen Reisezeitschriften.