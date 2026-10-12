Nach einem Ladendiebstahl in Koblenz wird die Täterin festgenommen. Die Reinigungskraft, die beherzt eingegriffen hat, erleidet leichte Verletzungen durch Schläge und Tritte.

Koblenz (dpa/lrs) – Eine aufmerksame Reinigungskraft hat in Koblenz eine rabiate Ladendiebin gestoppt und ist dabei nach Polizeiangaben verletzt worden. Die mutmaßliche Diebin habe zunächst mehrere Bekleidungsstücke entwendet und sei dabei von der «engagierten Reinigungskraft» erwischt worden. Mit Schlägen und Tritten habe sich die Beschuldigte gegen die Mitarbeiterin gewehrt und sei mit ihrer Beute geflüchtet, teilten die Beamten weiter mit.

Die Reinigungskraft habe bei dem Vorfall am Freitag leichte Verletzungen erlitten. Die 31-jährige mutmaßliche Diebin wurde bei der anschließenden Fahndung gefasst und sitzt nun wegen räuberischen Diebstahl in Untersuchungshaft.