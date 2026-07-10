Naturbäder setzen bei der Wasseraufbereitung auf Biologie statt Chemie. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es sie - ein Überblick.

Meerfeld/Bingen/Argenthal/Otterberg/Rockenhausen (dpa/lrs) – Naturbäder bieten anders als herkömmliche Freibäder eine naturnahe Möglichkeit, im Sommer schwimmen zu gehen. Die Aufbereitung des Wassers in solchen Bädern erfolgt laut der Deutschen Gesellschaft für naturnahe Badegewässer biologisch anstatt chemisch. Und das riecht man: Es fehlt der typische Chlorgeruch.

Vom Schwimmteich über ein mit Quellwasser gespeistes Freibad bis hin zum klassischen Badesee: Das Angebot für naturnahes Schwimmen ist in Rheinland-Pfalz groß. Eine Auswahl:

1. Naturfreibad am Meerfelder Maar

In der Eifel im Landkreis Bernkastel-Wittlich lässt es sich in einem erloschenen Vulkan schwimmen: Das Naturfreibad am Meerfelder Maar hat von Mai bis September eine ausgewiesene Badestelle samt Liegewiese. Der Eintritt kostet für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren drei Euro, für Kinder ab sechs Jahren zwei Euro und für jüngere Kinder ist der Eintritt frei.

2. Naturerlebnisbad Bingen

Der Ausblick auf das Rheintal lässt sich von Mai bis September im Naturerlebnisbad Bingen genießen. Das Bad verfügt nach Betreiberangaben über einen Kiesstrand sowie einen 2.000 Quadratmeter großen Schwimmteich. Eine Tageskarte kostet für erwachsene Schwimmer 3 Euro, Jugendliche und Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren zahlen 1,50 Euro.

3. Argenthaler Waldsee

Im Rhein-Hunsrück-Kreis im Soonwald liegt der Argenthaler Waldsee, umgeben von dicht stehenden Baumreihen. Die historische Erzgrube ist knapp einen Hektar groß und mit Grund- und Oberflächenwasser gefüllt. Von Mai bis September ist der See laut der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH kostenlos zugänglich.

4. Naturfreibad Otterberg

Mit reinem Quellwasser gespeist wird das Naturfreibad Otterberg im Landkreis Kaiserslautern. Für Nichtschwimmer gibt es einen besonders großen Bereich mit Wasserspielgeräten. Das Bad befindet sich in einem kleinen Waldstück und hat eine 2.000 Quadratmeter große Liegewiese. Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 2 Euro Eintritt, Erwachsene das Doppelte.

5. Naturerlebnisbad Rockenhausen

Das Naturerlebnisbad Rockenhausen im Donnersbergkreis ist nach Angaben der Stadt durch die biologisch-mechanische Wasseraufbereitung besonders für Kleinkinder und Menschen mit empfindlicher Haut sehr gut verträglich. Ein Schwimmbecken und ein Sprungfelsen werden ergänzt durch unter anderem Beachvolleyball-Plätze, ein Basketballfeld und einen Fußballplatz. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6 Euro und für Kinder ab sechs Jahren 3 Euro.