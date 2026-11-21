Am Morgen schlagen Flammen aus einem Wohnhaus. Glück im Unglück für die Bewohner: Zum Zeitpunkt des Brandes sind sie nicht zu Hause. Die Flammen richten teuren Schaden an.

Gusenburg (dpa/lrs) – Bei einem Brand eines Reihenhauses im Landkreis Trier-Saarburg ist am Vormittag ein Schaden in Höhe von rund 150.000 Euro entstanden. Wie ein Sprecher der Polizei Hermeskeil mitteilte, wurde dabei niemand verletzt. Die Bewohner seien zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus gewesen, hieß es.

Durch die Flammen bildete sich den Angaben zufolge dichter Rauch, der weithin zu sehen war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude in Gusenburg bereits voll in Brand. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass sich der Brand auf die angrenzenden Häuser ausbreitete, so die Polizei. Vorsorglich seien allerdings die Bewohner der angrenzenden Häuser evakuiert worden.

Die Brandursache ist demnach noch unklar. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei das Gebäude bis auf weiteres unbewohnbar, sagte der Polizeisprecher. Die Beamten haben Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen um Hinweise.