Mit einer feierlichen Zeremonie und dem Entzünden der Flamme starten heute Abend die Special Olympics. Die Spannung steigt. Nicht nur bei den Sportlern.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Kurz vor dem Start der nationalen Sommerspiele der Special Olympics herrscht im Saarland Anspannung und Vorfreude. «Jetzt tatsächlich bin ich auch fast so aufgeregt, als würde ich selber starten und das ist immer ein unheimlich schönes Gefühl», sagte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), die früher als Leistungssportlerin aktiv war.

Die Special Olympics für Menschen mit geistiger Behinderung starten heute Abend (20.15 Uhr) mit einer bunten Eröffnungsfeier im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken. Rund 4.300 Sportler treten bis zum 20. Juni in 27 Sportarten an.

«Die Special Olympics werden ein saarländisches Sommermärchen», sagte Rehlinger. «Wir feiern sportliche Leistung, aber auch gegenseitigen Respekt.» Das Saarland sei «unfassbar stolz», Gastgeber dieses Ereignisses zu sein. «Unser Saarland-Stolz ist inklusiv. Wir schließen niemanden aus.»

Sie wünsche alle Teilnehmenden, «dass sie etwas Tolles für sich mitnehmen können von diesen Tagen». Natürlich von den sportlichen Leistungen, aber es gehe nicht nur um absolute Zahlen. Was zähle, seien die Begegnungen und das Gemeinsame, sagte Rehlinger.

Aufgeregt ist auch das Leichtathletik-Team aus Husum aus Ostfriesland. «Wir sind froh, dass es endlich losgeht», sagte Trainerin Annika Brodersen. Viele seien schon nervös.

Was dieses Jahr besonders ist

Erstmals seien die nationalen Spiele im Südwesten Deutschlands, sagte die Präsidentin der Special Olympics Deutschland, Christiane Krajewski. Zudem sei es das erste Mal, dass der Wettbewerb grenzüberschreitend stattfinde – mit Schwimmen im französischen Forbach.

Die Special Olympics seien für das Saarland auch «eine Haltungsfrage», sagte der saarländische Sportminister Reinhold Jost (SPD). Man wolle ein Zeichen dafür setzen, dass Menschen mit geistigen Behinderungen eine Bereicherung für die Gesellschaft seien.

«In einer Zeit, in der es wieder Menschen gibt, die andere aussortieren, nur weil sie nicht in ihr gutes Weltbild gehören», sage er: «Wir lassen nie wieder zu, dass Menschen aussortiert werden. Auch dafür stehen diese Spiele.»

Nach Angaben der Veranstalter handelt es sich um das größte inklusive Multisport-Event in Deutschland. Rund 100.000 Besucher werden erwartet. Die letzte nationale Ausgabe der Sommerspiele der Special Olympics war 2022 in Berlin.

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