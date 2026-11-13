Das werden viele nicht gewusst haben: Heute ist Welt-Nettigkeitstag. Was die saarländische Regierungschefin dazu vorschlägt.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Am heutigen Welt-Nettigkeitstag ruft die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger dazu auf, anderen Menschen eine kleine Freude zu machen. «Ein freundliches Wort, ein Lächeln, eine kleine Geste: Oft braucht es gar nicht viel, um jemandem den Tag zu verschönern», schrieb die SPD-Politikerin in Posts bei Instagram und Facebook.

Als Beispiele nannte sie ein Kompliment an die Kollegin, ein Dankeschön an den Busfahrer, ein Stück Kuchen für die Nachbarin. «Solche Momente kosten nichts und bleiben trotzdem lange hängen.» Daher ihr Aufruf: «Ruft heute doch einfach mal Freunde, Familie oder Nachbarn an.»

Und Rehlinger fragt: «Wann habt ihr zuletzt etwas Nettes gesagt oder getan?» Die Antworten kommen: Eine Userin schreibt: «Gestern. Hab einem Fremden 50 Cent für die Parkuhr geschenkt.» Eine andere: «Da ich in der Pflege arbeite, sag ich jeden Tag was Liebes und Nettes.» Und noch eine: «Gerade eben einer Freundin aufmunternde Worte geschickt.»