Rehlinger verurteilt «unmenschliche, furchtbare Attacke»

In München demonstrieren Menschen, als ein Auto in die Menge fährt. Viele werden verletzt. Die Saar-Ministerpräsidentin ist bestürzt.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hat mit Bestürzung auf den mutmaßlichen Anschlag in München reagiert. «Ich bin fassungslos über die unmenschliche, furchtbare Attacke in München», teilte die SPD-Politiker in Saarbrücken mit. Ihr Mitgefühl gehöre allen Betroffenen, Angehörigen und Freunden. «Für die Verletzten erhoffe ich schnelle Genesung.»

Für den Täter habe sie «nichts als Verachtung übrig und der Rechtsstaat die volle Härte der Strafverfolgung», betonte Rehlinger. Es gelte, den Tathintergrund aufzuklären und auch, warum der Mann noch in Deutschland gewesen sei. «Dann müssen aus den Erkenntnissen auch Konsequenzen folgen. Straftäter und Gefährder gehören abgeschoben – auch nach Syrien und Afghanistan», teilte die Saar-Ministerpräsidentin mit.