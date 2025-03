Rehlinger und Toscani begrüßen Ergebnisse der Sondierung

Im Bund sind sich Union und SPD in den schwierigsten Streitfragen einig. Aus Saarbrücken kommt dafür Lob von jeweiligen Parteikollegen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat die Ergebnisse der Sondierung zwischen Union und SPD begrüßt. «Das Sondierungspapier trägt auch eine saarländische Handschrift, und es steckt viel darin, was unserem Bundesland besonders hilft», teilte sie mit. «Wenn sie zustande kommt, wird die neue Bundesregierung eine solide Basis für wirtschaftliches Wachstum und Gerechtigkeit legen.» Rehlinger hatte an den Sondierungen in Berlin teilgenommen.

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Stephan Toscani, teilte mit, aus saarländischer Sicht seien vor allem «der Industriestrompreis, die Abschaffung des Verbrennerverbots und Leitmärkte für grünen Stahl» entscheidende Verhandlungsergebnisse. «Für unsere energieintensive, stark vom Auto abhängige Saar-Wirtschaft sind das dringend notwendige Maßnahmen, um zukunftsfähig zu bleiben», erklärte er in Saarbrücken.