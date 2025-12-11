Rehlinger trifft Luxemburgs Premierminister Frieden

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Luxemburg und dem Saarland ist Thema bei einer Zusammenkunft im Nachbarland. Delegationen beider Länder kommen zu Gesprächen zusammen.

Luxemburg (dpa/lrs) – Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) reist am Donnerstag zu einem Arbeitsbesuch nach Luxemburg. Im Staatsministerium (14.35 Uhr) wird sie unter anderem von Premierminister Luc Frieden zu Gesprächen erwartet.

Bei einer Arbeitssitzung geht es besonders um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Energie, Innere Sicherheit und Mobilität, wie die luxemburgische Regierung mitteilte. Auch wichtige aktuelle europäischen Themen stehen auf der Tagesordnung.

An den Gesprächen nehmen der saarländische Innenminister Reinhold Jost und Wirtschaftsminister Jürgen Barke (beide SPD) teil. Von luxemburgischer Seite sind Wirtschaftsminister Lex Delles sowie der Minister für innere Angelegenheiten, Léon Gloden, dabei.