Anke Rehlinger sieht Alexander Schweitzer als geeigneten Nachfolger für das Amt des Bundesarbeitsministers. Was sie an seiner Erfahrung schätzt.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der designierte neue Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) ist nach Ansicht der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger eine gute Wahl. «Alexander Schweitzer ist als ehemaliger Arbeits- und Sozialminister und Ministerpräsident der Richtige für die herausfordernde Aufgabe, mit sozialem Blick die anstehenden Reformen im Bundesministerium für Arbeit und Soziales voranzutreiben», sagte die SPD-Politikerin.

Schweitzer war vom Juli 2024 bis Mai 2026 Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Der 53-Jährige soll Nachfolger von Bärbel Bas werden, die am Morgen als Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin zurücktrat.

Rehlinger lobte die Arbeit von Bas: «Bärbel Bas hat ihre Ämter mit hoher Verantwortung und Empathie ausgefüllt.» Sie sei eine Politikerin, «die nie die Bodenhaftung verloren hat und deren Herz, Kopf und Bauch wie bei den Menschen funktioniert, für die die SPD Politik macht».

Rehlinger übt Kritik am Umgang in Berlin

Als Grund gab Bas einen persönlichen Schicksalsschlag sowie «öffentliche Angriffe auf mich» an. Dabei nannte sie ausdrücklich die «Reihen des Koalitionspartners». Rehlinger, die SPD-Bundesvize ist, sagte: «Manche in Berlin vergessen durch parteitaktischen Egoismus, dass hinter Ämtern auch immer Menschen stehen. Ich wünsche Bärbel Bas viel Kraft in dieser Zeit.»

Wer Bas als Co-Parteivorsitzende folgt, ist noch unklar. Die SPD will ihre Führung auf einem Bundesparteitag zum Jahreswechsel neu zur Wahl stellen.