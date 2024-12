Rehlinger ruft Saarländer zum Zusammenhalt auf

Saarbrücken (dpa/lrs) – In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ruft Ministerpräsidentin Anke Rehlinger die Saarländer zum Zusammenhalt auf. «Hier kennen wir uns, hier helfen wir uns. Und das ist genau, was wir in diesen Zeiten brauchen: Zusammenhalt, Zuversicht und Zutrauen in uns selbst», sagte die SPD-Politikerin in ihrer Neujahrsansprache, die am Silvesterabend im Fernsehen des Saarländischen Rundfunks (SR) ausgestrahlt wird. 2024 sei im Saarland ein Jahr mit Rückschlägen gewesen. Die Unsicherheit über den Bau der Chip-Fabrik in Ensdorf, die Krise beim Autozulieferer ZF und der angekündigte Stellenabbau bei weiteren Unternehmen machten auch ihr große Sorge. «Aber auch, wenn ich weiß, dass wir nicht immer gewinnen: Ich kämpfe um jeden Arbeitsplatz. An der Seite der Beschäftigten in Industrie und Mittelstand», sagte sie.

Zukunft im Wandel sehen

Und das lohne sich. So stellt der US-Autobauer Ford Ende November 2025 seine Produktion in Saarlouis ein. Doch die geplante Ansiedlung des deutschen Pharma-Unternehmens Vetter auf dem Ford-Gelände zeige «die Chancen im Wandel», sagte Rehlinger. «Wir wollen ein Land sein, das die Zukunft im Wandel entdeckt. Und das seine Chancen beim Schopfe packt.»

Die Bundestagswahl am 23. Februar sei «eine Richtungsentscheidung». Die entscheidende Frage sei dabei: «Was ist richtig und was ist falsch für unser Land?» Sie wünsche sich, dass «die vernünftigen demokratischen Kräfte häufiger zum Wohle unseres Landes zusammenstehen».

Zuversichtlich bleiben

Im Saarland sei das gelungen, sagte die Regierungschefin. So habe sie sich mit der CDU-Opposition auf einen Kompromiss beim Transformationsfonds geeinigt. Mit dem Fonds würden Investitionen in ein modernes Saarland ermöglicht – wie der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft, der Ausbau der Uni und der Umbau der Stahlindustrie zur Produktion von «grünem Stahl».

Am Ende ihrer Ansprache appellierte Rehlinger an die Saarländer, «mutig nach vorne» zu blicken. «Bleiben Sie zuversichtlich», sagte sie.