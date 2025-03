Rehlinger reist in die Niederlande

Die Ministerpräsidentin des Saarlands will wirtschaftliche und politische Gespräche führen. Auch eine Audienz beim König ist geplant.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger reist in der kommenden Woche in die Niederlande und trifft sich dort unter anderem mit König Willem Alexander. Der niederländische Monarch erwarte die SPD-Politikerin in Den Haag zu einer Audienz, teilte die Staatskanzlei mit.

Rehlinger werde am 2. und 3. April zudem weitere hochrangige Politiker zum Gespräch treffen und neben Den Haag die Stadt Rotterdam besuchen. Dort sollen neben einer Hafenbesichtigung auch wirtschaftliche Gespräche stattfinden. Unter anderem sollen die Themen Wasserstoff und Strukturwandel auf der Agenda stehen, hieß es. Rehlinger werde deshalb auf ihrer Reise von Vertretern der saarländischen Stahlindustrie sowie der saarländischen Wasserstoffagentur begleitet.

Zudem besucht die Ministerpräsidentin den Sitz des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag und spricht mit dessen Präsidentin Tomoko Akane.