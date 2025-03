Rehlinger befürwortet Handyverbot an Grundschulen

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger fordert ein Verbot privater Handys an Grundschulen. Auch die CDU schlug dies bereits vor - kritisiert nun allerdings Rehlingers Verhalten.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger spricht sich für ein Verbot privater Handys an Grundschulen aus. Bislang könnten Schulen im Land frei entscheiden, wie private Handys genutzt werden dürften. Für Grundschulen brauche es allerdings ein klares Signal, sagte die SPD-Politikerin dem Sender Welt. Das Gerät könne gerne auf dem Schulweg oder bei einem Notfall benutzt werden – «aber ansonsten, finde ich, kann das Handy im Ranzen oder wo auch immer bleiben», führte sie aus.

Die private Smartphone-Nutzung sei auch im Unterricht zu Zwecken der Medienbildung nicht notwendig, denn das Saarland statte Schülerinnen und Schüler ab der dritten Klasse mit digitalen Endgeräten aus, hieß es aus der Staatskanzlei.

CDU übt Kritik

Kritik zu dem Vorstoß kam hingegen aus der CDU-Fraktion im Land. Noch im Februar habe sie selbst einen solchen Vorschlag eingebracht. «In der Sache begrüßen wir die Kehrtwende von Frau Rehlinger natürlich», erklärte die Fraktionsvorsitzende Jutta Schmitt-Lang. Nicht nachvollziehbar sei aber, wieso Rehlinger und die SPD den CDU-Antrag für ein Handyverbot an Grundschulen damals im Landtag abgelehnt hätten. «Im Landtagsplenum dagegen, vor der Kamera dafür – das ist ein fragwürdiges Agieren der SPD.»

Eine Kehrtwende sei die Meinung der Ministerpräsidentin nun allerdings nicht, teilte die Staatskanzlei mit. Ein SPD-Antrag, der die private Handynutzung ebenfalls verbieten soll, sei mit einer Mehrheit angenommen worden. «Das saarländische Bildungsministerium setzt das aktuell um und bereitet dazu ein entsprechendes Rundschreiben vor, das Montag an alle Schulleitungen der Primarstufen versendet wird», hieß es.

Auch in anderen Ländern gibt es die Diskussion ums Handyverbot: Hessen etwa will ab dem Schuljahr 2025/2026 die private Nutzung von Handys in Schulen grundsätzlich verbieten.