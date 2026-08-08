Verkehr
Reh ausgewichen: 19-Jähriger bei Unfall schwer verletzt
Ein Reh steht an einem Straßenrand
Der 19-Jährige wich einem Reh aus und kam deshalb von der Straße ab. (Symbolbild)
Patrick Pleul. DPA

Im Landkreis Südliche Weinstraße landet ein junger Autofahrer mit seinem Wagen in der Böschung. Er hatte versucht, einem Reh auszuweichen.

Sankt Martin (dpa/lrs) – Wegen eines Rehs ist ein 19 Jahre alter Autofahrer am frühen Morgen von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Der junge Mann war auf einer Landstraße bei Sankt Martin (Landkreis Südliche Weinstraße) unterwegs, als das Tier die Straße überquert habe, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer wich aus, fuhr etwa fünf Meter eine Böschung hinab und wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den 19-Jährigen, der dann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

© dpa-infocom, dpa:260808-930-501555/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Verkehr
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten