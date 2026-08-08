Sankt Martin (dpa/lrs) – Wegen eines Rehs ist ein 19 Jahre alter Autofahrer am frühen Morgen von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Der junge Mann war auf einer Landstraße bei Sankt Martin (Landkreis Südliche Weinstraße) unterwegs, als das Tier die Straße überquert habe, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer wich aus, fuhr etwa fünf Meter eine Böschung hinab und wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den 19-Jährigen, der dann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

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