Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Wer am Sonntag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Ostereier suchen möchte, sollte das am besten morgens tun. Nach einem freundlichen Start in den Tag ziehen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) schnell Wolken auf. Ab der Mittagszeit kann es teilweise Regen und Gewitter geben, mancherorts sogar Starkregen oder Hagel. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad.

Am Ostermontag wird es meist wechselhaft bis stark bewölkt sein. Im Tagesverlauf sind wieder Schauer und Gewitter möglich. Auch mit Starkregen ist laut DWD vereinzelt wieder zu rechnen. Die Temperaturen erreichen bis zu 20 Grad.