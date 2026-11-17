Kräftiger Regen, Schauer und teils stürmische Böen prägen den Dienstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Auch in den folgenden Tagen bleibt das Wetter unbeständig.

Offenbach (dpa/lrs) – Die kommenden Tage in Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden ungemütlich. Am Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst viele Wolken und verbreitet kräftigen Regen. Am Nachmittag rechnen die Meteorologen mit Schauern und einzelnen Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad. Es weht ein mäßiger bis starker Wind aus Südwest, teils mit Sturmböen.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es wolkig und regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 10 Grad. Aus Südwest kommen starke bis stürmische Böen, die in exponierten Lagen vereinzelt zu Sturmböen werden können. Wer am Mittwoch das Haus verlässt, ist wohl mit Regenjacke und Regenschirm gut beraten. Der DWD erwartet viele Wolken, schauerartigen Regen und vereinzelt Gewitter. Die Höchsttemperaturen klettern auf 10 bis 13 Grad, in höheren Lagen auf 8 bis 10 Grad. Es weht ein mäßiger Wind, teils mit stürmischen Böen.

Die Nacht zum Donnerstag wird nach Angaben der Meteorologen weiterhin nass und windig. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 9 Grad. Der Donnerstag zeigt sich regnerisch, vereinzelt auch mit Gewittern. Die Temperaturen erreichen 10 bis 14 Grad, in den Hochlagen 10 bis 14 Grad. Es wird windig, mit starken bis stürmischen Böen.