Wann wird es glatt? In den kommenden Nächten drohen in Hochlagen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland Schnee und gefrierender Regen. Die Temperaturen bleiben nahe am Gefrierpunkt.

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt winterlich, in den Nächten könnte es glatt werden. Zunächst soll es trocken bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In der zweiten Tageshälfte sei mit Regen zu rechnen, im Westerwald könne es schneien. Dort seien auch Schneeregen oder gefrierender Regen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 1 und 5 Grad.

Etwas regnen könnte es auch in der Nacht auf Mittwoch. In Hochlagen seien zudem Schnee und gefrierender Regen möglich. Verbreitet ist mit Glätte zu rechnen. Am Mittwoch kommt es bei ähnlichen Temperaturen wie am Vortag weiterhin zu Regenfällen.

In der Nacht zum Donnerstag ist erneut teils Regen, teils Schnee oder Schneeregen möglich. Örtlich könne der Regen gefrieren, dann sei Glatteis nicht ausgeschlossen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 1 und minus 2 Grad. Erneut kann es gebietsweise glatt werden.