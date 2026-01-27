Wetter
Regnerische Tage und glatte Nächte im Südwesten
Wetter in Rheinland-Pfalz
Wetter in Rheinland-Pfalz
Harald Tittel. DPA

Wann wird es glatt? In den kommenden Nächten drohen in Hochlagen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland Schnee und gefrierender Regen. Die Temperaturen bleiben nahe am Gefrierpunkt.

Lesezeit 1 Minute

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt winterlich, in den Nächten könnte es glatt werden. Zunächst soll es trocken bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In der zweiten Tageshälfte sei mit Regen zu rechnen, im Westerwald könne es schneien. Dort seien auch Schneeregen oder gefrierender Regen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 1 und 5 Grad.

Etwas regnen könnte es auch in der Nacht auf Mittwoch. In Hochlagen seien zudem Schnee und gefrierender Regen möglich. Verbreitet ist mit Glätte zu rechnen. Am Mittwoch kommt es bei ähnlichen Temperaturen wie am Vortag weiterhin zu Regenfällen.

In der Nacht zum Donnerstag ist erneut teils Regen, teils Schnee oder Schneeregen möglich. Örtlich könne der Regen gefrieren, dann sei Glatteis nicht ausgeschlossen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 1 und minus 2 Grad. Erneut kann es gebietsweise glatt werden.

© dpa-infocom, dpa:260127-930-601392/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten