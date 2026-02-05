In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt es in den kommenden Tagen eher ungemütlich. Zum Wochenende könnte das Wetter allerdings aufklaren.

Mainz (dpa/lrs) – Glatte Straßen und Regen halten Rheinland-Pfalz und das Saarland in den kommenden Tagen im Griff. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, ist vor allem in den Morgenstunden mit Glätte zu rechnen. Im Westerwald liegen die Temperaturen bei maximal ein Grad, sonst zwischen drei und neun Grad. Ab dem Abend zieht dann im südwestlichen Bergland Regen auf. Örtlich kann es glatt und nebelig werden.

Der Freitag startet stark bewölkt und gerade am Morgen könnte der Regen teilweise gefrieren. Die Temperaturen liegen zwischen zwei Grad im Westerwald und bei bis zu acht Grad in der Vorderpfalz. In der Nacht kann gebietsweise Regen fallen und die Temperaturen fallen auf null bis vier Grad ab. Der Samstag soll dann weitestgehend trocken bleiben und die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen sieben und 13 Grad. Dabei weht ein schwacher Wind.