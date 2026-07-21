Reisende auf der Strecke Mainz - Remagen müssen sich ab dem 25. Juli auf geänderte Abfahrtszeiten und Ersatzverkehr mit Bussen einstellen.

Koblenz (dpa/lrs) – Wegen Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Mainz und Remagen entfallen zwischen dem 25. und 27. Juli mehrere Haltestellen. Nach Angaben des Verkehrsunternehmens Trans Regio Deutsche Regionalbahn wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Betroffen seien vor allem Fahrten der Regionalbahnlinie 26 in den Abend- und Nachtstunden von Mainz und Koblenz in Richtung Remagen sowie von Remagen und Bingen in Richtung Mainz.

Die Bushaltestellen für den Ersatzverkehr auf den verschiedenen Streckenabschnitten befinden sich nach Angaben des Unternehmens an den jeweiligen Haltepunkten der Züge. Abfahrts- und Ankunftszeiten werden sich verändern, auch mit Verspätungen ist zu rechnen. Das Unternehmen rät Reisenden, sich unter www.bahn.de/bauarbeiten, der 24h-Service Nummer: +49 261 98887070 sowie auf der Website www.mittelrheinbahn.de über Fahrplanabweichungen informieren.