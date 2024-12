Regierungschef Schweitzer: «Erschütternde Nachrichten»

Mindestens zwei Menschen werden bei einem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg getötet. Auch die Landesregierung in Rheinland-Pfalz zeigt sich erschüttert.

Mainz/Magdeburg (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat mit Betroffenheit auf den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit mindestens zwei Toten reagiert. «Erschütternde Nachrichten aus #Magdeburg, wo Menschen auf dem Weihnachtsmarkt einen schönen Abend verbringen wollten», sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer in einem auf der Plattform X veröffentlichten Statement. «Unsere Gedanken sind bei den Opfern & Angehörigen. Wir bangen mit den Verletzten. Unser Dank gilt den Rettungskräften.»

Ein Autofahrer war am Abend in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt in eine Menschenmenge gerast. Mindestens zwei Menschen starben, Dutzende wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Reaktion Landesregierung