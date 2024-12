Regen und Wolken in der neuen Woche

In Rheinland-Pfalz und im Saarland startet die Woche bedeckt und regnerisch - die Temperaturen sind mild.

Mainz (dpa/lrs) – In der kommenden Woche können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf Regen und dichte Wolken einstellen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge erreichen die Temperaturen tagsüber 7 bis 11 Grad. Im Bergland kann es zeitweise zu starken Böen kommen.

Am Dienstag beginnt der Tag mit dichter Bewölkung und Sprühregen. Am Nachmittag lockert die Wolkendecke örtlich etwas auf bei gleichbleibenden Temperaturen. In der Nacht sinken die Werte auf 5 bis 1 Grad.

Auch der Mittwoch bleibt mit Regen und dichter Bewölkung ähnlich trüb. Am Donnerstag rechnen die Meteorologen mit einem Temperaturanstieg auf 8 bis 13 Grad. Das Wetter bleibt jedoch weiterhin bewölkt und regnerisch. Im Bergland sind vereinzelt Sturmböen möglich.