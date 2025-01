Regen und Wind in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt in den kommenden Tagen unbeständig. Bei milden Temperaturen ist es zunächst regnerisch. Im Tagesverlauf klinge der Regen ab und es lockere auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Gebietsweise sind laut dem DWD Windböen möglich, in Schauernähe und in exponierten Lagen auch einzelne stürmische Böen, die am Nachmittag nachlassen. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und neun Grad am Tag und zwischen vier und einem Grad in der Nacht.

Für Donnerstag sagen die Meteorologen meist starke Bewölkung und zeitweise etwas Regen vorher. Die Höchstwerte liegen bei vier bis acht Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.