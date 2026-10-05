Nach sonnigen Tagen bringt der Mittwoch Regen und teils Gewitter nach Rheinland-Pfalz und das Saarland. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage vorhersagt.

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wetter für Rheinland-Pfalz und das Saarland bringt milde Temperaturen und zunächst sonnige Tage. Heute soll es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch sonnig und trocken sein. Dabei kann es bis zu 23 Grad warm werden.

Auch am Dienstag bleibt es laut Prognosen trocken. Dabei zeigt sich meistens die Sonne, die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad. Dazu wird es etwas windig.

Wolken und Schauer am Dienstag und Mittwoch

Der Mittwoch startet freundlich, im Laufe des Tages ziehen Wolken auf. Laut Prognosen des DWD kommt von Westen her Regen auf, gebietsweise kann es auch gewittern. Die Temperaturen steigen auf bis zu 24 Grad.

Auch am Donnerstag wird es laut Vorhersage nass. Der Tag startet bewölkt und regnerisch. Im Laufe des Tages kann es dann kurze Schauer geben. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 14 und 17 Grad. Dabei kann es mäßigen, zum Teil böigen Wind geben.