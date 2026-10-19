Vorhersage
Regen und viele Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Ein Passant geht mit Regenschirm in der Hand durch Mainz
In den kommenden Tagen kann es immer mal wieder regnen. (Symbolfoto)
Andreas Arnold. DPA

Auch in den kommenden Tagen kann es herbstlich grau und zeitweise nass werden. Besonders zum Wochenstart zeigt sich laut Deutschem Wetterdienst aber gelegentlich auch mal die Sonne.

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Offenbach (dpa/lrs) – In den kommenden Tagen wird es meistens bewölkt, teilweise lässt sich aber auch mal die Sonne blicken. Am Montag ist es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselnd bewölkt und sonnig, dabei bleibt es meistens trocken. Die Temperaturen können bis zu 17 Grad steigen.

Dienstag ist es anfangs teils stark bewölkt, später kann es aber auch sonniger werden. Ab dem Nachmittag können laut Vorhersage aus dem Südwesten dichtere Wolken und etwas Regen kommen. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad.

Auch am Mittwoch können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf viele Wolken und zeitweise etwas Regen einstellen. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad. Zusätzlich sagt der DWD schwachen bis mäßigen Wind voraus, der teilweise auch böig auffrischen kann.

Wolken und Regen erwartet der DWD auch für den Donnerstag. Die Höchsttemperaturen steigen auf 11 bis 15 Grad. Dabei kommt mäßiger bis frischer Wind aus Südwest, der vor allem im Bergland auch zeitweise in stürmische Böen übergehen kann.

© dpa-infocom, dpa:261019-930-859883/1

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