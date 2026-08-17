Kühlere Temperaturen
Regen und Temperaturen unter 30 Grad
Wetter am Mittelrhein
Nach tagelanger Hitze kühlt es nun etwas ab und regnet endlich wieder.
Thomas Frey. DPA

Es wird deutlich kühler in Rheinland-Pfalz und im Saarland – auch regnet es endlich.

Lesezeit 1 Minute

Barweiler (dpa/lrs)- Nach der extremen Hitze warten nun mildere Temperaturen auf die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Immer wieder regnet es auch.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es am Montag zwischen 22 und 26 Grad warm, in höheren Lagen hat es circa 20 Grad. Es ist bewölkt und kann vor allem in der ersten Tageshälfte immer wieder regnen. Gegen Nachmittag reißt die Wolkendecke dann teils auf. In der Nacht zum Dienstag kühlt es weiter ab auf 12 bis 15 Grad.

Die Sonne zeigt sich laut DWD am Dienstag nicht. Es gibt viele Schauer, die sich bis zur Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ziehen. Am Mittwoch selbst wird es nochmals kühler mit 21 bis 25 Grad. Auch windig kann es werden.

© dpa-infocom, dpa:260817-930-540253/1

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