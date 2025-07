Regen und teilweise Gewitter am Wochenende

Mit viel Sonnenschein geht die Arbeitswoche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu Ende - dann gibt es am Wochenende jedoch Regen und mitunter Gewitter. Die Aussichten.

Barweiler (dpa/lrs) – Nach einem sommerlich anmutenden Freitag müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Wochenende auf Regen und mitunter Gewitter einstellen. Am Freitag ist es größtenteils heiter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Regen soll es keinen geben. Derweil liegen die Temperaturen bei maximal 26 bis 30 Grad. Der Wind ist schwach.

Am Samstag bleibt es zunächst heiter, ab dem Mittag ziehen dann allerdings Schauer und teilweise starke Gewitter mit Starkregen über die Länder. Örtlich besteht Unwettergefahr, schrieb der DWD. Das Thermometer zeigt unterdessen Höchstwerte von 28 bis 31 Grad. Der Wind ist anfangs schwach bis mäßig und frischt sich dann böig – bei Gewitter auch stürmisch – auf.

Am Sonntag ziehen über Rheinland-Pfalz und dem Saarland gebietsweise erneut viele Wolken mit teilweise kräftigen Schauern und Gewittern auf; lokal gibt es Unwetter. Die Temperaturen liegen bei maximal 25 bis 30 Grad. Dazu geht ein schwacher bis mäßiger Wind, bei Gewittern kann es auch zu Sturmböen kommen.