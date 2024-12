Regen und teils Glätte in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Mit unter fünf Grad startet das Wochenende kühl und bringt in Hochlagen sogar Schnee mit. Zum Start in die neue Woche wird es allerdings schon wieder milder.

Offenbach (dpa/lrs) – Einen grauen Himmel, Regen und Glättegefahr bringt das Wochenende nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Vor allem in Norden gebe es heute vereinzelt etwas Sprühregen, durch den es in Hochlagen teils glatt werden könne, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Ab dem Abend fällt demnach im Norden etwas Regen, in Hochlagen dagegen Schnee. Die Temperaturen erreichen höchstens 0 bis 4 Grad. Auch für die Nacht warnen die Meteorologen vor Glättegefahr.

Am Sonntag sind stürmische Böen möglich

Am Sonntag fällt laut DWD aus einem stark bewölkten bis bedeckten Himmel zeitweise etwas Regen bei maximal 2 bis 6 Grad. In höheren Lagen sei auch Schneeregen möglich und die Meteorologen schließen einzelne starke bis stürmische Böen nicht aus.

Zum Start in die neue Woche wird es demnach wieder milder mit bis zu 5 bis 10 Grad am Montag und 6 bis 10 Grad am Dienstag. An beiden Tagen bleibe es allerdings grau mit etwas Sprühregen. Außerdem könne es am Montag im Bergland zeitweise starke Böen geben.