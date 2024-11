Regen und Schnee mit Glättegefahr

Offenbach (dpa/lrs) – Mit Regen, Schneeregen und auch Schnee in Hochlagen startet die Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Dabei kann es auf den Straßen glatt werden. Der Tag beginnt bei starker Bewölkung zunächst regnerisch, oberhalb von 400 bis 600 Meter kann auch Schnee fallen, es besteht Glättegefahr, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Im Laufe des Vormittags zeigen sich in den nördlichen Landesteilen nur noch vereinzelt Schauer, im Süden dürfte es ganztägig regnen. Die Temperaturen erreichen bis zu neun Grad, in Hochlagen bis vier Grad.

Die Nacht zum Dienstag bringt auch in der Mitte und im Norden wieder Regen, dabei sinken die Temperaturen auf bis zu zwei Grad. Im Laufe der Nacht entwickeln sich starke bis stürmische Böen, im Bergland auch einzelne Sturmböen. Auch im Tagesverlauf am Dienstag bleibt es bedeckt und zunächst regnerisch, oberhalb von 600 Metern ist Schnee möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu elf Grad und im Bergland bei vier Grad, dabei bleibt es stürmisch.

Vorsicht auf den Straßen ist dann wieder in der Nacht zum Mittwoch geboten: Die Meteorologen rechnen mit Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern. Oberhalb von 200 Metern besteht Glättegefahr bei Schneematsch, über 400 Metern kann sich auch eine Schneedecke bilden. Die Temperaturen gehen auf bis zu null Grad zurück, im Bergland bis minus ein Grad.