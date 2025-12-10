Regen und milde Temperaturen im Südwesten erwartet

Milde Temperaturen und viele Wolken: Im Südwesten bleibt das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft. Wo mit Regen und wo mit Auflockerungen zu rechnen ist.

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt in den kommenden Tagen sehr mild. Am Mittwoch ist zunächst mit etwas Regen oder Sprühregen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Zum Nachmittag lasse der Regen im Nordwesten nach, dann seien auch Auflockerungen möglich. Ansonsten soll es bei Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad bedeckt bleiben. Örtlich könne sich in der Nacht auf Donnerstag Nebel bilden.

Der Donnerstag startet erneut stark bewölkt. Am Nachmittag soll es im Norden zu Auflockerungen kommen, dabei bleibt es überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad. In der Nacht zum Freitag bildet sich gebietsweise Nebel oder Hochnebel.

Am Freitag ist erneut mit starker Bewölkung zu rechnen, es bleibt neblig-trüb. Zeitweise kann es zu etwas Regen oder Sprühregen kommen, überwiegend soll es jedoch niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 9 und 12 Grad.