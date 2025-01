Regen und milde Temperaturen am Wochenende

Dichte Wolken und zwischendurch Regen sind für den Samstag vorhergesagt. In höheren Lagen weht kräftiger Wind. Am Sonntag könnte es einige Lichtblicke geben.

Offenbach (dpa/lrs) – Viele Wolken, Regen sowie milde Temperaturen bestimmen das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Wochenende. Teilweise regnet es kräftig, in Staulagen der Mittelgebirge könnten im Dauerregen Mengen um 25 Liter pro Quadratmeter zusammen kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Im höheren Bergland sowie an dessen Nordrändern weht kräftiger Wind, in exponierten Lagen in stürmischen Böen. Es ist mild, die Höchstwerte liegen zwischen acht und 13 Grad. In der Nacht auf Sonntag könnte es in den höheren Lagen der Eifel bei bis zu minus ein Grad örtlich glatt werden.

Auch der Sonntag beginnt stark bewölkt. Im Südosten fällt letzter Regen, der im Tagesverlauf nach Südosten abzieht. Örtlich kommt etwas blauer Himmel heraus. Es wird wieder etwas kühler, die Höchsttemperaturen bewegen sich der Vorhersage zufolge zwischen sechs und neun Grad, in Hochlagen um vier Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig.