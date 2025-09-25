Mehrere Autofahrer verlieren bei Montabaur wegen regennassen Fahrbahnen und wegen Aquaplanings die Kontrolle über ihre Fahrzeuge - es kommt zu Unfällen.

Montabaur (dpa/lrs) - Anhaltender Regen und Aquaplaning haben auf einigen Autobahnen in Rheinland-Pfalz zu Verkehrsunfällen geführt. Dabei seien vier Menschen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Deutsche Wetterdienst hatte für Rheinland-Pfalz und das Saarland eine Warnung vor ergiebigem Dauerregen ausgegeben. Diese wurde am Morgen wieder aufgehoben.

Bereits am Mittwochabend habe auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Köln ein Autofahrer wegen Aquaplanings die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei mit der Mittelschutzplanke und danach mit einem weiteren Auto zusammengestoßen. Dieses zweite Auto geriet dadurch ebenfalls ins Schleudern und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Glücklicherweise sei durch den Unfall niemand verletzt worden.

Unfall mit vier Verletzten

Ein weiterer Unfall ereignete sich in der Nacht auf der Autobahn 48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach. Auch hier verlor ein Autofahrer wegen Aquaplanings die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit einer Betonschutzmauer und anschließend mit der Leitplanke. Bei dem Unfall wurden alle vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten waren den Angaben zufolge beide Autobahnen jeweils vorübergehend voll gesperrt. Der Gesamtschaden belief sich auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich.

Zu schnell auf nasser A61 unterwegs

Auch auf der Autobahn 61 kam es auf regennasser Fahrbahn zu einem Unfall. Nahe Daxweiler (Landkreis Bad Kreuznach) war nach Polizeiangaben am späten Mittwochabend ein 47-Jähriger mit seinem Auto vermutlich zu schnell in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Der Wagen geriet ins Schleudern und prallte mehrfach in die Mittelschutzplanke. Der Fahrer blieb dabei unverletzt.