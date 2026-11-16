Wetter
Regen statt Sonne – nasses Herbstwetter hält an
Feuchtes Herbstwetter
Das Wetter ist vorerst weiterhin feucht. (Symbolbild)
Jan Woitas. DPA

Immer wieder regnet es. Wie sich das Wetter in der neuen Woche entwickelt.

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Offenbach (dpa/lrs) – Zeit für Regenschirme: Das Herbstwetter an Rhein, Mosel und Saar bleibt nass und windig. Im Tagesverlauf fallen immer wieder Schauer, nachmittags kann es zeitweilig auflockern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 12 Grad, im höheren Bergland zwischen 7 und 10 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind, der zeitweise stark böig auffrischt.

Auch am Dienstag ist der Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland bedeckt und es regnet verbreitet kräftig. Am Nachmittag geht der Regen in Schauer und einzelne Gewitter über. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad. Der Südwestwind ist mäßig bis stark, verbreitet gibt es stürmische Böen.

Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag setzt sich laut dem DWD das regnerische Wetter an Rhein, Mosel und Saar bei ähnlichen Temperaturen fort.

Vorhersage DWD

© dpa-infocom, dpa:261116-930-1080/1

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