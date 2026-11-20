Ein nasser Freitag steht Rheinland-Pfalz und dem Saarland bevor. Zum Wochenende lässt der Regen nach, die Sonne zeigt sich häufiger. Nachts sinken die Temperaturen allerdings unter den Gefrierpunkt.

Mainz (dpa/lrs) – Nach einem regnerischen Freitag beruhigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zum Wochenende allmählich. Zunächst bleibt es jedoch verbreitet bedeckt und regnerisch, gebietsweise sind kräftige Niederschläge möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen am Freitag maximal 13 Grad.

In der Nacht zum Samstag zieht der Regen laut DWD allmählich nach Süden ab. Dahinter lockert die Bewölkung zunehmend auf. Die Temperaturen gehen auf 4 bis 2 Grad zurück. Im Norden ist leichter Frost möglich. Dort besteht auch Glättegefahr. Der Samstag bringt deutlich ruhigeres Wetter. Bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken bleibt es regenfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 10 Grad.

Auch die Nacht zum Sonntag bleibt überwiegend trocken. Allerdings können sich örtlich Dunst und Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 1 bis minus 3 Grad. Stellenweise kann es glatt werden. Am Sonntag wechseln sich Wolken und heitere Abschnitte ab. Örtlich kann es neblig-trüb bleiben. Die Temperaturen erreichen 3 Grad im Norden und bis zu 6 Grad im Süden.