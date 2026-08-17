Die Lage in der Vordereifel entspannt sich für die Helfer weiter. Doch ein Feuerwehrmann erlitt während des Einsatzes einen Herzinfarkt - wie geht es ihm mittlerweile?

Langscheid (dpa/lrs) – Nach dem rund 50 Hektar großen Wald- und Wiesenbrand bei Langscheid hat sich die Lage vor Ort weiter entspannt. «Aktuell laufen noch letzte Kontrollmaßnahmen», erklärte Timo Kanzinger (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vordereifel.

Mit Hilfe von Wärmebildkameras halten die Einsatzkräfte derzeit nach Stellen Ausschau, an denen noch einzelne Feuer ausbrechen könnten. «Was uns gerade hilft, ist, dass es mittlerweile geregnet hat», so Kanzinger. Dadurch könne man mögliche Brandherde auf den Wärmebildkameras besser erkennen. Die Kontrollmaßnahmen sollen noch mindestens mehrere Stunden, vielleicht sogar einen Tag, andauern.

Nach Herzinfarkt: Feuerwehrmann «auf dem Weg der Besserung»

Bei den Löscharbeiten wurden nach Angaben des Kreises Mayen-Koblenz 22 Einsatzkräfte verletzt – überwiegend leicht. Ein Feuerwehrmann aber habe während des Einsatzes einen Herzinfarkt erlitten und sei ins Krankenhaus gekommen. «Mittlerweile ist er aus dem kritischen Bereich raus und auf dem Weg der Besserung», so Kanzinger. Zu der Ursache für den Herzinfarkt des Mannes konnte er bislang keine Angaben machen.

Das Feuer war am Freitag aus bislang ungeklärten Gründen ausgebrochen. Zwischenzeitlich stand auch eine Evakuierung der Orte Langenfeld und Arft im Raum. Im etwas abgelegenen Ortsteil Netterhöfe mussten 20 bis 25 Häuser evakuiert werden. Die Bewohner konnten aber später wieder zurückkehren.